Ascolti tv sabato 11 luglio: Una voce per Padre Pio, Ciao Darwin 7 (Di domenica 12 luglio 2020) Ascolti tv sabato 11 luglio 2020 Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 11 luglio 2020? Su Rai 1 è andato in onda lo spettacolo Una voce per Padre Pio. Su Rai 2 il film Tutti i sospetti su mia madre. Su Rai 3 Carlo Verdone con il suo Troppo forte. Su Canale 5 il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Ciao Darwin 7. Italia 1 ha invece puntato sul film Mrs. Doubtfire. Su Rete 4 la serie tv, Una vita. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv sabato 11 luglio 2020? Ascolti tv 11 luglio 2020, prima serata I ... Leggi su tpi

Toen17411153 : @IlContiAndrea Vero ricordo un paraps che con la Cold Reading scheda Forer,decadi anagrafiche,pishing al sabato ma… - Gif_di_Tina : Ma Rita From The Church ha riso per gli ascolti della trasmissione del sabato pomeriggio che perdeva con le replich… - antoniogenna : TéléFrance #143 — Ascolti francesi da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio 2020 — Approfondimenti: palinsesti stagi… - bellicapelli15 : Ascolti tv sabato 4 luglio 2020 - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di sabato #4luglio ? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato Ascolti Tv sabato 4 luglio 2020, Ciao Darwin vince con 2,3 milioni, 2 milioni per la coppia Incontrada-D’Alessio Dituttounpop Peter White feat Gemello online con “Sabato sera”

Peter White feat Gemello online su tutte le piattaforme digitali con “Sabato sera”: una ballad romantica e intensa nata in un sabato sera romano Le collaborazioni migliori arrivano casualmente. Lo sa ...

Dal teatro alla musica occitana, in Piemonte un sabato pieno di cose da fare

C’è anche il cimitero Monumentale tra le mete della settimana alla scoperta dell’Art Noveau torinese, lo stile liberty che ridisegnò le architetture di tutta Europa e di cui la città conserva preziose ...

Peter White feat Gemello online su tutte le piattaforme digitali con “Sabato sera”: una ballad romantica e intensa nata in un sabato sera romano Le collaborazioni migliori arrivano casualmente. Lo sa ...C’è anche il cimitero Monumentale tra le mete della settimana alla scoperta dell’Art Noveau torinese, lo stile liberty che ridisegnò le architetture di tutta Europa e di cui la città conserva preziose ...