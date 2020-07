Portogallo, Primeira Liga – Il Braga risponde allo Sporting Lisbona: che lotta per il terzo posto (Di sabato 11 luglio 2020) Prosegue il duello a distanza per il terzo posto tra Sporting Lisbona e Braga entrambi usciti vincenti dai rispettivi impegni sostenuti nel trentunesimo turno della Primeira Liga contro Santa Clara in casa e Paços de Ferreira in trasferta. A 270 minuti dal termine del campionato i biancoverdi, saliti in classifica a 59 punti, conservano tre lunghezze di vantaggio sui rivali. Il quadro della giornata è completato dalla clamorosa vittoria in rimonta riportata dal Gil Vicente a Guimarães. Lo Sporting Lisbona allunga ad otto la striscia di successi interni consecutivi prevalendo all’Estádio José Alvalade sul Santa Clara per 1-0. I Leoni, reduci dal pareggio senza reti di Moreira de Cónegos, ... Leggi su news.superscommesse

Il titolo di Primeira Liga è quasi nelle mani del Porto. A consegnarlo, direttamente il Benfica, con il pareggio di ieri sera contro il Familacao per 1-1. Ora, manca solo la matematica a conferma.

