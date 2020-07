Juve Atalanta 2-2 LIVE: cronaca e tabellino (Di sabato 11 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Juve e Atalanta si sono affrontate nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. Grandissima prova della Dea che accarezza per alcuni minuti il -6 e il sogno Scudetto. Zapata e Malinovskyi, per due volte illudono la Dea, ma Ronaldo, in entrambi i casi, sempre su rigore, riporta l’Atalanta sulla terra. E’ +8 sulla Lazio seconda a 6 giornate dal termine. Sintesi Juve Atalanta 2-2 MOVIOLA 89′ Gol di Ronaldo – Secondo calcio di rigore per la Juve: tocco di mani di Muriel. Ronaldo ... Leggi su calcionews24

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - Atalanta_BC : #JuveAtalanta | 2-2 | 86' ? Ancora Ronaldo, ancora su rigore, nuovo pareggio della Juve. ? Ronaldo scores another… - tuttosport : #Juve-#Atalanta sul mercato: #Perin-#Zapata, linea calda ?? ?? - Sicilianodoc7 : RT @GianniJ08: Punto pesante Contro una bella Atalanta. Pareggio cercato e meritato, +8 sulla Lazio Siamo tutti moooolto contenti Finale… - Actarus49393396 : @juventusfc @Cristiano @officialpes Io non so davvero che dire l’Atalanta gioca da far paura ?? e per chi pensa che… -