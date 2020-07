Windows 10, la Microsoft pronta a risolvere bug di Chrome: i dettagli (Di venerdì 10 luglio 2020) Gli addetti ai lavori della Microsoft stanno provando a risolvere un bug su Windows 10, riguardante le notifiche, causato da Google Chrome Gli sviluppatori della Microsoft probabilmente sono riusciti a capire come ovviare ad un problema che si verifica da diversi tempo su Windows 10 a causa di Chrome. Spesso infatti, quando si ricevono notifiche … L'articolo Windows 10, la Microsoft pronta a risolvere bug di Chrome: i dettagli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Recupero file con Windows File Recovery - gratis - semplice - di Microsoft La Microsoft ha rilasciato uno strumento, solo per Windows 10, facile da usare e gratuito, che permette di recuperare i File cancellati. Secondo la descrizione ufficiale, questo strumento non serve solo a ritrovare i File cancellati, ma anche ...

La ha rilasciato uno strumento, solo per 10, facile da usare e gratuito, che permette di recuperare i cancellati. Secondo la descrizione ufficiale, questo strumento non serve solo a ritrovare i cancellati, ma anche ... Microsoft distribuisce un tool per recuperare i file cancellati in Windows 10 Nel Microsoft Store, il negozio ufficiale di app per Windows 10, il colosso di Redmond ha pubblicato un interessantissimo tool che consente il recupero dei file cancellati . Ovviamente per questo problema esistono già da tempo molte altre ...

Nel Store, il negozio ufficiale di app per 10, il colosso di Redmond ha pubblicato un interessantissimo che consente il recupero dei . Ovviamente per questo problema esistono già da tempo molte altre ... Windows 10 - arriva Microsoft Search Chi utilizza le varie applicazioni di Microsoft sa che esiste già la funzione “Ricerca”, presente su OneDrive, SharePoint e Outloo. Ebbene, tra alcuni mesi arriverà anche su Windows 10 e cambierà radicalmente anche ...

