Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta (Di venerdì 10 luglio 2020) Domani torna in campo la Serie A con la 32esima giornata. Tra i match più attesi, la sfida di Torino fra Juventus e Atalanta. Maurizio Sarri ritrova Dybala e De Ligt, che rientrano dalla squalifica. Per il resto, pochi dubbi di formazione: Szczesny in porta; in difesa Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Pjanic in regia con Bentancur e Rabiot a fare da mezzali. In avanti, invece, Dybala riprende il suo posto al fianco di Ronaldo e Bernardeschi. Dall’altra parte, Gian Piero Gasperini ritrova l’argentino Palomino, che rientra dalla squalifica. Proprio lui, è in ballottaggio con Caldara per un posto da titolare al fianco di Toloi e Djimsiti, davanti alla porta difesa da Gollini. A centrocampo, ci saranno Pasalic, Freuler, Gosens e Hateboer. Dietro le punte, il solito Papu Gomez, mentre la coppia d’attacco ... Leggi su alfredopedulla

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Sassuolo Nella serata di domani tornerà in scena la Serie A con le gare della trentaduesima giornata. A scendere in campo per prime, alle ore 17:15, saranno Lazio e Sassuolo. Dopo il ko contro il Lecce, tra i biancocelesti il tecnico Simone Inzaghi ...

Nella serata di domani tornerà in scena la Serie A con le gare della trentaduesima giornata. A scendere in campo per prime, alle ore 17:15, saranno Lazio e Sassuolo. Dopo il ko contro il Lecce, tra i biancocelesti il tecnico Simone Inzaghi ... Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari Fiorentina-Cagliari è in programma alle ore 19.30 di questa sera. Entrambe le squadre si affronteranno con un modulo speculare. Iachini e Zenga schiereranno il 3-5-2. I viola affideranno al duo Ribery e Vlahovic le chiavi dell’attacco. ...

è in programma alle ore 19.30 di questa sera. Entrambe le squadre si affronteranno con un modulo speculare. Iachini e Zenga schiereranno il 3-5-2. I viola affideranno al duo Ribery e Vlahovic le chiavi dell’attacco. ... Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Napoli Genoa-Napoli è in programma questo pomeriggio alle ore 19.30 allo stadio Luigi Ferraris. Davide Nicola schiererà in campo il consueto 3-5-2 con il tandem Sanabria-Pinamonti a guidare l’attacco. In difesa confermato Masiello. In ...

zaiapresidente : ?? COMUNICAZIONE URGENTE! ?? Per informare sull’evoluzione dell’epidemia in Veneto e sulle ultimissime disposizioni… - Carlo213Ge : @Omero79 @StalinZio @MarmoAColazione @matteo4993 E le osservazioni sulle (pochissime e ultimissime) tribù ancora di… - passione_inter : Hellas Verona-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni: spazio al trio Godin-De Vrij-Skriniar -… - billie_caos : Apro Twitter Leggo 'Verona-Inter, ultimissime sulle probabili formazioni: c'è Gagliardini' Chiudo Twitter - passione_inter : VIDEO - Verona-Inter, ultimissime sulle probabili formazioni: c'è Gagliardini - -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta alfredopedulla.com Alessia Marcuzzi, presunto flirt con Stefano De Martino: marito di un’ex naufraga dell’Isola lancia frecciatina

Alessia Marcuzzi, nelle ultime ore, ha messo definitivamente a tacere il gossip sul presunto flirt con Stefano De Martino, esploso in questi giorni e che sta già infiammando le pagine di cronaca rosa ...

Il Pescara domina 40 minuti ma subisce la rimonta del Perugia, finisce in parità

il sorpasso sul Perugia. Per il nuovo allenatore c'è ancora tanto lavoro da fare per evitare la zona "calda" della classifica nelle ultime 5 partite di questa particolare stagione interrotta ...

Alessia Marcuzzi, nelle ultime ore, ha messo definitivamente a tacere il gossip sul presunto flirt con Stefano De Martino, esploso in questi giorni e che sta già infiammando le pagine di cronaca rosa ...il sorpasso sul Perugia. Per il nuovo allenatore c'è ancora tanto lavoro da fare per evitare la zona "calda" della classifica nelle ultime 5 partite di questa particolare stagione interrotta ...