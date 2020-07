“Ma tu mi vuoi bene?”, party romano per le riprese del nuovo film (Di giovedì 9 luglio 2020) di Maridì Vicedomini Mega party romano all’insegna del glamour e della mondanità per Graziella Terrei, nota produttrice cinematografica e di star internazionali come la Signora Katia Ricciarelli. Figlia d’arte, discendente da una nota famiglia di cineasti tra cui il nonno Friz Micucci, fondatore e direttore della Twenty Century Fox per l’Italia e per molti anni direttore dell’Istituto Luce. La Signora Terrei, dopo anni di residenza a Pavia, si è trasferita definitivamente in Capitale con la sua famiglia e la sua brillante attività. Per festeggiare questa sorta di “rinnovamento”, il suo compleanno, ma soprattutto per dare un forte segnale di buon auspicio alle riprese del suo nuovo film “Ma tu mi vuoi bene? ” ... Leggi su ildenaro

