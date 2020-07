Avellino, è stato beccato dal “Grande Fratello”: minorenne denunciato per furto (Di giovedì 9 luglio 2020) Cronaca di Avellino: grazie alla videosorveglianza i Carabinieri hanno denunciato un minorenne per furto in un pub e porto abusivo di coltello. Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori, in particolare a quello di furto in danno di esercizi pubblici ed abitazioni. I Carabinieri della Compagnia di Avellino, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, sia nelle ore diurne che notturne ed in quelle aree particolarmente colpite dal fenomeno, ... Leggi su 2anews

