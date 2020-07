Stupratore e piromane evade dal carcere psichiatrico svizzero: arrestato in Italia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fuga finita per A.M.A., fermato dagli agenti della squadra Mobile dopo la sua evasione lo scorso 2 luglio da un istituto in... Leggi su today

Stupratore e piromane evade dal carcere psichiatrico svizzero: arrestato in Centrale

Era evaso da un carcere psichiatrico svizzero a Nord di Zurgigo dove era detenuto per stupro e incendio doloso. Era entrato in Italia e aveva provato a far perdere le sue tracce, ma è stato braccato e ...

