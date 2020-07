E’ allarme in Italia, sono 600 i positivi invisibili al Covid-19, sono arrivati nel nostro paese con test falsi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Ministro della Salute, Speranza ha subito predisposto il blocco dei voli per e dal Bangladesh, paese dove il Covid-19 sta dilagando. Solo nell’ultimo volo Dacca-Roma su 215 passeggeri, tutti provenienti dal Bangladesh, 36 sono risultati essere positivi. Secondo fonti attendibili e un’attenta analisi dei giornalisti de Il Messaggero, in Italia sarebbero 600 i positivi definiti invisibili, tutti arrivati dal Bangladesh. Sarebbero arrivati in Italia con presunti test falsi. Molti di loro si sarebbero fermati a Roma e altri si sarebbero trasferiti nella riviera romagnola, per lavorare nelle strutture alberghiere. I controlli sui voli dal Bangladesh sarebbero iniziati solo da lunedì 6 luglio e già in uno dei primi voli controllati ci sarebbero 36 passeggeri positivi. Secondo una stima della regione Lazio sarebbero 600 gli stranieri positivi ma ... Leggi su baritalianews

