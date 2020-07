Siviglia-Eibar, i ruoli si invertono e Ocampos diventa TuttOcampos: da goleador a portiere fa il miracolo nel finale sul collega avversario [FOTO e VIDEO] (Di martedì 7 luglio 2020) Quante volte, nel corso di una partita, abbiamo assistito ad un cambio di ruolo. Due calciatori si invertono: chi gioca a sinistra passa a destra e viceversa, ad esempio. Lo si fa per non dare punti di riferimento agli avversari. Ma è mai capitato che un portiere diventasse attaccante e che un centravanti si mettesse in porta a parare? Non lo sappiamo se è successo in passato, ma di certo è accaduto ieri. Durante Eibar-Siviglia, infatti, l’ex Milan e Genoa Ocampos è diventato l’eroe di giornata. Dopo aver messo a segno l’unica rete del match, l’ha anche difesa con le unghie e con i denti arrangiandosi portiere. In pieno recupero, al 95′, e a cambi terminati, il portiere andaluso Vaclik è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio, ma la squadra avversaria doveva battere il calcio d’angolo, ultima ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Ocampos dall'attacco alla porta: segna e poi para sul portiere avversario al minuto 100 #LaLiga - CalcioWeb : #SivigliaEibar, i ruoli si invertono e #Ocampos diventa TuttOcampos: da goleador a portiere fa il miracolo nel fina… - CalcioPillole : #SivigliaEibar, #Ocampos protagonista assoluto . Sigla il gol dell'1-0 per il Siviglia. Al 95' si sostituisce a… - sportli26181512 : Ocampos, gol partita e parate decisive in Siviglia-Eibar: L’ex attaccante del Milan, oggi al Siviglia, protagonista… - paperomanista : ??RIASSUNTO EUROPEO ??????????????Gli #Spurs rimangono a sette punti dalla zona #EuropaLeague ????#Heidenheim -… -