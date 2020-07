Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb: riscatto Lazio e Inter, Milan-Juve da Gol (Di martedì 7 luglio 2020) Pronostici Serie A – Ritmi frenetici nel massimo campionato italiano dopo la ripresa post lockdown. In Serie A si gioca quasi tutti i giorni, tra gare del weekend e turni infrasettimanali. Quello che comincerà stasera sarà valevole per il 31° turno. Scendono in campo per prime Lazio (a Lecce) e Juve (a Milano), poi il ricco programma del mercoledì e le ultime due sfide del giovedì. Ecco i consigli di CalcioWeb su alcune sfide. LECCE-Lazio: 2 + OVER – Pronto riscatto per i biancocelesti dopo la pesante debacle all’Olimpico. Torna Immobile e la difesa salentina vista dopo la ripresa è un colabrodo. Stuzzica il 2 + Over. Milan-Juve: GOL – In altri tempi sarebbe stato più facile sbilanciarsi, ma ad oggi non è così. Si affrontano due tra le squadre più in salute dopo il lockdown, ... Leggi su calcioweb.eu

infoitsport : Lecce-Lazio, Serie A: formazioni, pronostici, streaming - scommesseperfet : Presentiamo ora il materiale del 07-08/07/2020 Prono 'Standard 13' del 07-08/07/2020 di - infobetting : Genoa-Napoli (8 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Fiorentina-Cagliari (8 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici - OddscheckerIT : #SerieA domani in campo con il #derby d` #Italia tra #Milan e #Juventus. Ma prima #Lecceinter con possibile over e… -