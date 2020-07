Mostra del Cinema di Venezia, causa Covid-19 meno film in gara e due arene all’aperto (Di martedì 7 luglio 2020) Redazione 07/07/2020 Cultura, Veneto, Venezia redazioneweb@agenziadire.com Confermate le sezioni competitive Venezia 77 e Orizzonti, non ci sarà Sconfini Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Festival di Venezia: confermati 50/55 film tra Concorso, Orizzonti e Fuori Concorso

Ecco il comunicato ufficiale: La prossima edizione della Mostra del Cinema, in programma dal 2 al 12 settembre, prevede alcune novità, rese necessarie a seguito dei protocolli sanitari imposti ...

