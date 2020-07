Irlanda del Nord, Lafferty: “Puntai per scherzo una pistola alla testa di Michael O’Neill” (Di lunedì 6 luglio 2020) “C’erano sempre tre guardie di sicurezza che venivano con noi. Erano i migliori e portavano sempre le pistole. Non si scherza con questi ragazzi. Il giorno dopo la sfida contro il Galles stavamo tornando a casa e siamo diventati amici, da lì anche loro iniziarono a bere qualcosa con noi. Si sono allontanati un attimo e sono riapparsi con le loro pistole ovviamente scariche. Michael O’Neill era seduto lì vicino e io sono andato da lui, gli ho puntato la pistola in testa e ho detto: ‘Ti dispiace di avermi lasciato fuori contro l’Ucraina adesso?”. A parlare è Kyle Lafferty, ex centravanti di Palermo e Norwich, nel corso del programma Open Goal, a proposito dello scherzo ai danni del Ct O’Neill durante un party a margine degli Europei del 2016. Leggi su sportface

