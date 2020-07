E’ morto Giuseppe Rizza, ex Juventus Primavera. Chiellini: “Ci mancherai” (Di lunedì 6 luglio 2020) Juventus e calcio in lutto. E’ morto all’età di 33 anni Giuseppe Rizza, ex bianconero Primavera e Juve Stabia. TORINO – Il mondo del calcio piange Giuseppe Rizza, morto all’età di 33 anni. L’ex difensore di Juventus Primavera e Juve Stabia da settimane era ricoverato a Catania dopo un’emorragia cerebrale. Una lunga battaglia per l’ex bianconero che sembrava essere vinta con il risveglio dal coma. Le condizioni, però, sono peggiorate nelle ultime ore e il decesso è avvenuto nella giornata di lunedì 6 luglio. Immediato il ricordo social di molti calciatori che con lui hanno condiviso parte del settore giovanile. E tra loro anche Chiellini che lo omaggia così: “Ciao Peppino, ci mancherai“. Ciao Peppino, ci mancherai. #GiuseppeRizza pic.twitter.com/JtYJrxeft3— Giorgio Chiellini ... Leggi su newsmondo

