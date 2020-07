Udinese-Genoa 2-2, Gotti: “Dispiace aver regalato punti a tempo scaduto. Rigore? Incommentabile” (Di domenica 5 luglio 2020) L’Udinese, nel corso della gara contro il Genoa, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, è riuscita a portarsi sul 2-0 grazie ai gol di Fofana e Lasagna, salvo poi vanificare tutto, concedendo il pareggio ai rossoblu con le reti di Pandev e Pinamonti. Al triplice fischio della partita, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky: “Non solamente il Rigore, ma anche il primo gol che abbiamo concesso sono state due grosse ingenuità. In questo modo vanifichiamo completamente il sacrificio e l’impegno messo precedentemente. Sapevamo quanto fosse importante questa sfida e siamo riusciti a darle grande importanza a meno di 48 ore da Roma e, secondo me, l’abbiamo condotta bene per larghi tratti prima di concedere al Genoa il gol della speranza. Il Rigore invece credo che non sia nemmeno da commentare ... Leggi su sportface

