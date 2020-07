Razzismo: Formare tra Statue e Storia (Di sabato 4 luglio 2020) I monumenti elogiano un personaggio o un evento e possono diventare le vittime dell'esaltazione per la giustizia, ma l'abbattimento delle Statue porta ad una rimozione della Storia, senza spiegarne le azioni e le conseguenze. Targhe esplicative che illustrano il personaggio o gli eventi legati a quel luogo e descriverne il contesto. Non si può modificare la Storia o Formare alla convivenza le nuove generazioni abbattendo Statue di personaggi dalla scelte riprovevoli o dalle imprese che (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

