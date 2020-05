Half-Life: Alyx è stato un successo ma meno del 2% degli utenti Steam possiede un visore VR (Di lunedì 4 maggio 2020) Solo l'1,9% degli utenti di Steam possiede headset VR.Questa statistica è stata rivelata da Valve a seguito di un recente sondaggio hardware (via Road to VR). Il primo sondaggio di questo tipo dall'uscita a marzo del titolo VR di punta della compagnia, Half-Life: Alyx.Questa statistica rappresenta il numero di headset collegati attivamente a Steam in un determinato mese, il che significa che non tiene conto degli headset collegati ma non utilizzati attivamente.Leggi altro... Leggi su eurogamer A che punto si trova la serie dopo il finale di Half-Life : Alyx? - articolo

Doom Eternal ha venduto tre volte più di Doom del 2016 al lancio. Half-Life : Alyx ha totalizzato 860.000 giocatori a marzo

