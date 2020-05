Tommasi | “Ripresa degli allenamenti è la priorità”

Leggi su zon

(Di venerdì 1 maggio 2020) Anchespinge per il ritorno in campo dei calciatori: il presidente Aic chiede chiarezza per la ripresaDopo la decisione unanime da parte dei club di Lega Calcio di voler portare a termine la stagione, arrivano a Sky Sport le parole del presidente dell’AIC Damiano. Il rappresentante dell’Assocalciatori ha voluto sottolineare soprattutto la necessità di permettere agli atleti di riprendere gliin forma individuale. “Vedremo se si riuscirà a mettere per iscritto il permesso ai giocatori di tornare ad allenarsi nei centri sportivi, ovviamente in forma individuale e con tutte le sicurezze possibili. – spiega– Poi speriamo per il 18 maggio neglicollettivi”.si è anche espresso sulle differenze di trattamento tra le discipline individuali e quelle di ...