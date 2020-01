Regolarizzazione rapporto locativo: l’avviso pubblico del Comune (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Sul sito del Comune di Avellino è stato pubblicato l’Avviso pubblico (clicca qui) per la Regolarizzazione del rapporto locativo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispondente alle linee guida della Regione Campania. Lo rende noto il dirigente del Settore Politiche Abitative dott. Michele Arvonio e l’assessore Avv. Marianna Mazza. Da questo momento, coloro che abitano, senza legittimo titolo, in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento regionale 11/2019 del 28/10/2019 , hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione, presentando l’apposita istanza di Regolarizzazione entro aprile 2020,a condizione di avere i requisiti richiesti. E’ previsto tra l’altro che l’alloggio sia occupato da tre anni, di non avere condanne penali ... anteprima24

