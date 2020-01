Facebook rimuove il video di Salvini al citofono perché incita all’odio. Il legale di Yassin: “E’ una vittoria. Ma è solo la prima. Quella diretta gli ha devastato la vita” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Facebook ha rimosso dalla pagina di Matteo Salvini il video della vergogna: la diretta della sua citofonata a casa di Yassin. La segnalazione che ne richiedeva la rimozione per incitamento all’odio”. Lo riporta in un post su Facebook l’avvocato Cathy La Torre, legale del ragazzo del quartiere Pilastro a Bologna. “E’ la prima – aggiunge – di una lunga serie di vittorie per cui ci batteremo fino allo stremo, ve lo prometto, su questa meschina pagina della nostra vita democratica”. “Quella diretta – aggiunge la legale – ha devastato la vita di Yassin. Yassin, incensurato, 17enne italiano e giocatore di calcio, si è ritrovato in tutta Italia bollato come ‘lo spacciatore’. La rimozione del video non riparerà tutto questo. E Matteo Salvini sarà chiamato a rispondere delle sue responsabilità per le vie ... lanotiziagiornale

