God of War 2 potrebbe presenziare all'evento reveal di PlayStation 5? (Di domenica 26 gennaio 2020) PlayStation 5, la console next-gen di Sony, non arriverà sul mercato se non fra parecchi mesi. Fino a quel momento, o almeno finché Sony non terrà un evento dove verranno svelati tutti i segreti che ancora circondano questo hardware, dovremo fare i conti con una marea di rumor e voci di corridoio di varia natura.Per adesso, l'unica indiscrezione accettata da tutti come reale possibilità è l'arrivo di un evento reveal il prossimo 5 febbraio, dove PS5 verrà svelata ufficialmente, insieme a qualche titolo appartenente alla line-up di lancio. Naturalmente, in assenza di una conferma ufficiale, anche questo è soltanto un rumor per adesso. Proprio la line-up è oggetto dell'ultima fuga di notizie ed è qualcosa di veramente grosso (sempre se sia vero): a quanto pare, Sony Santa Monica avrebbe in cantiere nientemeno che God of War 2, il sequel del capolavoro uscito su PS4, il quale dovrebbe ... eurogamer

