Crotone-Spezia e Venezia-Trapani, Serie B: pronostici (Di domenica 26 gennaio 2020) Crotone-Spezia e Venezia-Trapani sono due partite della ventunesima giornata di Serie B in programma domenica, si giocano alle 15: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. Crotone – Spezia domenica ore 15:00 La vittoria nel derby contro il Cosenza ha rilanciato le ambizioni di promozione diretta del Crotone. L’allenatore Stroppa non ha avuto problemi recenti di infortuni e così in questa partita in casa contro lo Spezia è intenzionato a mandare in campo la stessa formazione titolare di lunedì scorso. Ancora escluso in attacco Maxi Lopez che potrebbe entrare a partita in corso. Dall’altra parte l’allenatore dello Spezia Italiano recupera quanto meno per la panchina Galabinov, ma al centro dell’attacco il titolare sarà ancora il figlio d’arte Gudjohnsen con Gyasi e Ragusa esterni. L’acquisto del calciomercato ... ilveggente

