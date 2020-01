Kate Middleton, già regina a Buckingham Palace, e gli altri gossip della settimana (Di sabato 25 gennaio 2020) Le storie della settimana (20-24 gennaio)Le storie della settimana (20-24 gennaio)Le storie della settimana (20-24 gennaio)Le storie della settimana (20-24 gennaio)Le storie della settimana (20-24 gennaio)Weekend, tempo di ripercorrere insieme le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, tra gossip, curiosità e batticuori dal mondo delle celeb. Cosa sarà accaduto nelle loro vite negli ultimi sette giorni? Continuano a far parlare (tanto) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle: la rinuncia al titolo di Altezze reali non è stata presa alla leggera e (pare) sia stata scelta obbligata, del resto, non si può essere royal a metà. A Londra, intanto, tutto procede come sempre e a Buckingham Palace Kate Middleton è già regina indiscussa e protagonista delle serate più importanti. Notizie interessanti anche da Hollywood: la più «calda» della settimana riguarda Jennifer Aniston ... vanityfair

Inprimeit : Kate Middleton, già regina a Buckingham Palace, e gli altri gossip della settimana - VanityFairIt : Dopo aver combattuto contro una profonda depressione, il fratello di Kate, duchessa di Cambridge, con l’aiuto dei s… - megumishibasaki : RT @vogue_italia: Riga in mezzo e ciuffo flipped out (cioè con onde verso l'esterno): Kate Middleton segna il ritorno della piega anni 70,… -