Silvia Provvedi spuntano le prime foto con il pancione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Cicogna in arrivo per Silvia Provvedi che è incinta di 5 mesi, il pancione è evidente e lei lo sfoggia orgogliosa. Il settimanale “Chi”, pubblica i primi scatti della cantante con le curve della gravidanza in bella vista, sottolineate da un aderente abito bianco. Per la Provvedi è la prima gravidanza: la nascita del bebè è prevista per i primi di giugno. Silvia è stata fotografata mentre festeggia in un ristorante di Milano con il compagno Giorgio De Stefano e la sorella gemella Giulia Provvedi. I futuri genitori, che fanno coppia fissa da più di un anno, sperano che sia una femminuccia. Il loro desiderio è quello di sposarsi a Modena subito dopo la nascita. musicaetesti.myblog

