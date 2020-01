Dal Forum di Davos al Manifesto di Assisi, imprese per lo sviluppo green (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A Davos. E ad Assisi. Al World Economics Forum che, come ogni anno, sulle montagne svizzere, riunisce “i potenti della terra”, i leader della politica e degli affari. E nella basilica dedicata a san Francesco, dove venerdì 24 si presenta il “Manifesto contro la crisi climatica per un’economia a misura d’uomo”, ispirato ai valori della “Laudato si’”, l’enciclica di Papa Francesco.In due posti così diversi si gioca dunque, proprio in questa settimana, una partita importante, per le sorti dello sviluppo e della convivenza civile: quella del rilancio dell’economia sostenibile, per cercare di evitare danni irreversibili all’ambiente e affrontare alcuni di quei nodi delle disuguaglianze sociali che Taranto pesano sui processi economici ma anche sulla tenuta delle politiche democratiche, sui meccanismi di ... huffingtonpost

Tg3web : Si accentuano nel mondo le diseguaglianze economiche. In Italia l’1% detiene quanto il 70% della popolazione. Donne… - MdR_Torino : RT @JunkerApp: Il Global Risks Report 2020 pubblicato dal World Economic Forum @wef evidenzia i pericoli per la nostra società. Per la prim… - JunkerApp : Il Global Risks Report 2020 pubblicato dal World Economic Forum @wef evidenzia i pericoli per la nostra società. Pe… -