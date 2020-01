Napoli-Fiorentina, circa 22mila gli spettatori presenti al San Paolo (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono arrivati i dati ufficiali di presenze e incasso per la partita di stasera al San Paolo tra Fiorentina e Napoli. Alla sconfitta per 2 reti a zero della squadra allenata da Rino Gattuso hanno assistito 22.219 spettatori. L’incasso totale della serata è stato di 468.365 euro. L'articolo Napoli-Fiorentina, circa 22mila gli spettatori presenti al San Paolo ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

