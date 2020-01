Ascolti tv mercoledì 15 gennaio 2020: Juventus-Udinese, L’amica geniale, Grande Fratello Vip (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ascolti tv mercoledì 15 gennaio 2020 Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 15 gennaio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 ieri sera è andato in onda lo scontro di Coppa Italia tra Juventus e Udinese, mentre su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata del reality Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Su Italia 1, invece il film Trasformers 4. Rai 2 invece proponeva le repliche della fortunata fiction L’amica geniale, in attesa della seconda stagione. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, mercoledì 15 gennaio 2020? Ascolti tv 15 gennaio 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento I DATI SUGLI Ascolti DEGLI ... Leggi la notizia su tpi

CristinaLilla1 : @Saverio_94 Dopo aver visto gli ascolti del venerdì pensavo avrebbero preferito fare una puntata sola a settimana e… - napoliforever89 : Rieccomi dal lavoro,giusta la squalifica di salvo,ma se ero signorini lo avrei fatto mercoledi in prima serata,avre… - napoliforever89 : @Veronique__94 @misterf_tweets @MasterAb88 @vinceDuVe @Tvottiano @borraccino_ @enrick81 @tw_fyvry @cheTVfa… -