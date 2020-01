Previsini Meteo, scontro GFS-ECMWF sul maltempo del 21-23 Gennaio: freddo o non freddo, questo è il dilemma (Di lunedì 13 gennaio 2020) Previsini Meteo – Si fa complicata l’evoluzione in vista del cambiamento del tempo che dovrebbe iniziare dal prossimo weekend e poi nel corso della settimana successiva. In linea di massima è confermato un peggioramento più generalizzato del tempo su gran parte dell’Italia, dopo tanti giorni all’insegna di una prevalente stabilità a vasta scala sul territorio nazionale, salvo piogge circoscritte su estremo Sud e sulla Liguria, alto Tirreno. Data per quasi scontato questa tendenza a maggiore instabilità, molti dubbi nascono, invece, e soprattutto secondo gli ultimi aggiornamenti, circa la tipologia del guasto, soprattutto in riferimento alla contributo freddo a esso associato. Dubbi legittimi poiché, dal vaglio delle simulazioni modellistiche odierne, appare evidente una significativa contrapposizione tra le evoluzioni viste dai due maggiori modelli di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

