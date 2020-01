Brexit, il Regno Unito vota per l’addio al programma Erasmus (Di giovedì 9 gennaio 2020) Brexit, il Regno Unito vota per l’addio al programma Erasmus Con la Brexit, addio Erasmus per il Regno Unito: una notizia passata in sordina e decisa nella notte a cavallo tra l’8 e il 9 gennaio 2020. La Camera dei Comuni del Regno Unito ha detto addio alla piattaforma che include il programma di scambio culturale europeo tra studenti, che ha fatto conoscere milioni di giovani in tutta l’Unione europea. Con 344 voti favorevoli e 254 contrari, la Camera dei Comuni ha respinto questa proposta avanzata dai liberaldemocratici. Si è votato contro la “New Clause 10” del disegno di legge che, qualora fosse passata, avrebbe imposto al governo di continuare a negoziare la piena appartenenza nel Regno Unito al programma Erasmus+ anche dopo il 2020, quando finirà l’attuale ciclo già finanziato e soprattutto quando Londra uscirà dall’Ue: questo è ciò che ha deciso ieri ... Leggi la notizia su tpi

antoguerrera : ?? Brexit, il Regno Unito dice addio al programma Erasmus+ ?? Il mio racconto del voto del Parlamento ieri notte, p… - repubblica : Brexit, il Regno Unito dice addio all'Erasmus - repubblica : Brexit, il Regno Unito dice addio all'Erasmus [aggiornamento delle 12:07] -