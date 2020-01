Lady Gaga: “Sono stata stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni”, poi le lacrime (Di martedì 7 gennaio 2020) Lady Gaga ha partecipato a una tappa del tour di Oprah Winfrey ‘2020 Vision: Your Life In Focus Tour’. La cantante si è raccontata in un’intervista rilasciata alla conduttrice. Non solo ha smentito per l’ennesima volta di avere avuto una relazione con Bradley Cooper, ma ha anche portato a galla degli episodi estremamente dolorosi del suo passato. Il disturbo da stress post-traumatico Lady Gaga, che oggi ha 33 anni, è tornata con la mente a quando ne aveva 19. Un periodo buio della sua vita: “Sono stata stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni, ho anche sviluppato un disturbo da stress post-traumatico come conseguenza di quanto accaduto e per non averlo metabolizzato”. Quindi ha spiegato: “Non avevo un terapista. Non avevo uno psichiatra. Non avevo un medico che mi aiutasse a farlo. All’improvviso sono diventata una star e viaggiavo ... Leggi la notizia su forzazzurri

