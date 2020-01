Kate Middleton e William in crisi, i gossip sul tradimento (Di lunedì 6 gennaio 2020) Kate Middleton e William sono ormai finiti nel mirino della stampa inglese, che continua a parlare di crisi fra i due e, addirittura, di tradimento. Con Meghan Markle e Harry lontani, i tabloid si sono concentrati sulla coppia reale. Secondo alcune indiscrezioni infatti all’origine della crisi ci sarebbe il legame con Rose Hanbury. Ex modella e amica dei duchi di Cambridge, Rose è stata per molto tempo intima della coppia, per poi scomparire all’improvviso. Secondo Dan Wootton, giornalista del Sun, dietro la sua sparizione ci sarebbe la gelosia di Kate nei confronti di William. Non solo, alcuni esperti della famiglia reale si sarebbero spinti sino a parlare di tradimento. E mentre a Corte si continua a pronunciare la terribile parola “divorzio”, i pettegolezzi sui duchi di Cambridge non si spengono, fra indiscrezioni, voci di corridoio e un tweet compromettente ... Leggi la notizia su dilei

