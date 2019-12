“La sinistra in Italia è morta | oggi meglio votare subito” | Bertinotti a TPI

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Intervista del direttore di TPI Giulio Gambino a, all’indomani della storica sconfitta del Labour di Jeremy Corbyn nel Regno Unito. Nella casa di Faustoa Roma c’è l’arancione ovunque. I divani, le tende, i mobili. Persino la porta di casa è arancione. Un’atmosfera armonica e gioviale tutta il contrario del sentimento che traspira dain. L’opposto di una societàna, a suo dire, rattrappita e chiusa in se stessa. E a cui non interessa più entrare nel merito dei temi che la riguardano, ma preferisce restarne appena in superficie.non c’è più dibattito e il parlamento è la nullificazione di quel dibattito inesistente. Lo storico comunista bombarda la, moderata o radicale: “francamente non vedo le sinistre. C’è lamoderata, in cui secondo me prevale il ...

