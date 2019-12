Il primo Napoli di Gattuso | fuori Mertens dentro Insigne

Calciomercato Napoli - c’è il primo colpo dell’era Gattuso : Inter bruciata : Calciomercato Napoli, il primo colpo in vista della prossimastagione sarebbe già realtà. Battuta la concorrenza dell’Inter, ma il giocatore arriverà a giugno. Calciomercato Napoli: il club guarda già al futuro anche perché il presente è un’incognita. E così, dopo aver messo le chiavi in mano a Gennaro Gattuso, la società si sta muovendo anche sul […] L'articolo Calciomercato Napoli, c’è il primo colpo dell’era ...

“Il primo Natale” - Ficarra e Picone presentano a Napoli il loro film : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ficarra e Picone arrivano a Napoli per presentare il loro ultimo film: “Il Primo Natale”. Una nuova sfida per il duo siciliano che, per la prima volta, cambia registro e si sperimenta in un fin una produzione natalizia. Gag e battute rendono questa fiaba un bellissimo appuntamento per il periodo natalizio, adatto a tutta la famiglia. Ficarra e Picone, anche registi e co-sceneggiatori, hanno ...

GRAFICO – Indiscrezione Sky : formazione primo Napoli di Gattuso contro il Parma : le scelte : Le indiscrezioni di Sky, sulla probabile formazione Napoli contro il Parma Ultimissime calcio Napoli – Filtrano le prime indiscrezioni dall’inviato a Castel Volturno di Sky Sport Francesco Modugno sulla probabile formazione che schiererà Gattuso per la gara contro il Parma. Gattuso scenderà in campo col 4-3-3. 3/4 di linea difensiva abbastanza scontata con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly titolari. A sinistra ballottaggio ...

VIDEO – primo giorno di Gattuso al Napoli : l’emozionante clip del club : Ieri il Primo giorno di Gattuso da tecnico del Napoli. Nel pomeriggio ha diretto il suo Primo allenamento Gennaro Gattuso ieri ha trascorso il suo Primo giorno da allenatore del Napoli. Nel pomeriggio ha diretto il suo Primo allenamento e poi si è presentato alla stampa in conferenza. La SSC Napoli, tramite Instagram, ha postato un VIDEO della sintesi della giornata del nuovo tecnico azzurro. View this post on ...

Napoli si qualifica se.../ Keita-Salah - primo posto ora lontano - Champions League - : Napoli si qualifica agli ottavi se... in Champions League quali sono i risultati utili che i partenopei devono centrare contro il Genk per passare il turno?