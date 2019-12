Calciomercato Juventus | il PSG su De Sciglio | possibile scambio a gennaio

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Il futuro di Mattia Decon la maglia dellacontinua ad essere in bilico sempre più. Stando alle ultimissime news di, ma non è certo un mistero, il terzino ex Milan piace e non poco al PSG. A tal punto che i bianconeri ed i parigini stanno pensando di imbastire unotra due pari ruolo scontenti di non trovare molto spazio nelle rotazioni dei rispettivi tecnici: stiamo parlando di Meunier.DeMeunier Il ragazzo del Psg, nonostante i 5 gol, l’anno scorso ha giocato davvero poco: soltanto una trentina di presenze e quest’anno non sembra essere da meno: 14 presenze totali condite però da un gol in Champions League dove, dobbiamo dirlo, sta trovando spazio e minuti, convincendo tutti. Leggi anche:Udinese probabili formazioni, torna De Ligt: sorpresa Bentancur Lo...

GoalItalia : Mandzukic ci ripensa: a gennaio può lasciare la Juventus e volare in Qatar ?? - romeoagresti : #Juventus: primi contatti per trovare una collocazione a #Pjaca in vista del mercato invernale ?????? ?? - rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: Calciomercato Juventus, Can in uscita: si studia la soluzione migliore -