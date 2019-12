Amici 19 | le anticipazioni | ospite Emma Marrone e due eliminazioni

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sabato 14 dicembre torna una nuova puntata di19 alle 14.10 su Canale 5. Saranno tante le novità e, a quanto pare, il numero dei partecipanti al talent show cambierà in modo significativo. Inoltre, ci sarà una gradita sorpresa:, scampata la paura per il tumore, saràin studio.presenta il nuovo singolotorna nello studio che l’ha resa famosa. Questa è una delledella puntata del 14 dicembre di19. La cantante, che a febbraio debutterà al cinema con Gabriele Muccino, ha pubblicato una Instagram Stories proprio per essere lei per prima a dare la notizia. “Stavolta l’ho spoilerato io prima di tutti”, sono state le parole dell’ex vincitrice di. Su Twitter ha scritto: “Notizia abusiva, ci vediamo sabato adper cantare Stupida Allegria”. A quanto pare, sabatocanterà il nuovo brano estratto dal suo ...

infoitcultura : Amici 19 anticipazioni puntata del 14 dicembre: Emma Marrone ospite e 2 eliminati - infoitcultura : Amici 19/ Eliminati e anticipazioni puntata 12 dicembre: al via le votazioni - infoitcultura : Amici 19/ Eliminati e anticipazioni 11 dicembre: chi sarà lascerà il programma? -