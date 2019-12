Lorenzo Riccardi opinionista del Trono Classico | anticipazioni

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo diverse ospitate, ormai appare chiaro:sarà un nuovodi Uomini e Donne. L’ex tronista è infatti tornato diverse volte negli studi Elios per prendere parte alle registrazioni delle puntate del. Viene dunque facile supporre che il giovane diverrà ufficialmente unfisso del noto dating show di Maria De Filippi. La prima volta che era tornato in studio si era seduto accanto agli storici Gianni Sperti e Tina Cipollari. Lui stesso, del resto, aveva lanciato un appello alla autrice Raffaella Mennoia, che lo aveva pertanto subito chiamato in puntata dopo la sua scelta. Evidentemente la presenza dell’artista musicale è stata apprezzata in qualità di, così che ora si fa sempre più concreta la possibilità di vederlo in tali vesti a partire dalle prossime puntate.fisso? Al momento non è ...

