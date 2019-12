Due nuove opere per Banca Generali | supporto all’arte italiana

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Milano, 10 dic. (askanews) – Un progetto sviluppato daper supportare l’arteattraverso l’acquisizione delle: questo è, in sintesi, BG Art Talent, che nella sua seconda edizione ha portato all’esposizione e alla promozione di duedi Francesco Arena ed Enrico David. A selezionare gli artisti conc’è Vincenzo De Bellis, direttore associato del Walker Art Museum di Minneapolis negli Stati Uniti. “Il veroche io in qualità di curatore e lain qualità di sostenitrice pensiamo di poter dare – ha spiegato De Bellis ad askanews nel corso dell’inaugurazione a Milano – è quello degli acquisti, per creare una collezione e anche per continuare a sostenere sia la produzione sia il futuro di questi artisti”. Nello specifico per quest’anno lesono una scultura in ...

