ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ailnon potrà contare su. Entrambi, ieri, hanno lavorato su una tabella personalizzata, per provare a risolvere i problemi fisici con cui sono alle prese. Il brasiliano avverteil dolore al costato e il polacco al pube. L’obiettivo, per entrambi, è provare a riprendersi per il Genk. Mertens sembra essersi ripreso dall’influenza. Callejon spera di rientrare nei piani di Ancelotti dopo le due panchine consecutive. L’idea di Ancelotti dovrebbe essere di confermare il 4-4-2, ma occorrerà valutare bene la linea difensiva “Ma tutto andrà (ri)considerato, ad esempio la natura della, la sua configurazione, la possibilità di restare con Maksimovic a destra oppure di riportare nel suo ruolo naturale Di Lorenzo, che però ha anche la consistenza dell’esterno alto”. A centrocampo, in virtù dell’asdi, manca un incontrista di spessore. “Fabian e ...

napolista : CorSport: il #Napoli verso Udine. Sarà 4-4-2 senza #Allan e #Milik. Ancora dubbi in difesa A destra potrebbe resta… - napolista : CorSport: per gennaio il Napoli su #Torreira e #Lobotka. Si cerca rinforzo anche a sinistra: addio Ghoulam? Ieri i… - infoitsport : Panchina Napoli, CorSport: 'Adl contatta Allegri, Spalletti e Gattuso' -