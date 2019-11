Allerta Meteo Torino | da domani allarme arancione per il Po | chiusi i Murazzi

Allerta Meteo Veneto : allarme arancione per zone del Delta del Po - aree alpine e prealpine : La Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità che conferma lo stato di preallarme (arancione) nelle aree del Delta del Po interessate dalla propagazione dell’onda di piena del fiume. Nel tratto Veneto dell’asta del Po il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture presenti. È ...

Allerta Meteo Lazio : da stasera criticità idraulica e idrogeologica per 24 ore : “Il Centro funzionale regionale ha adottato oggi un bollettino di criticità con indicazione che da stasera e per le successive 18-24 ore si prevede nelle zone di Allerta del Lazio: criticità idrogeologica codice arancione su Aniene, acini costieri Sud e bacino del Liri; criticità idrogeologica codice giallo su bacini costieri Nord, bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Roma; criticità idraulica codice giallo su tutte le zone di ...

Allerta Meteo Matera : domani codice arancione per piogge prolungate e venti di burrasca : La direzione regionale della protezione civile ha diramato un avviso di Allerta arancione su tutto il territorio cittadino, nella giornata di domani 24 novembre, per condizioni climatiche avverse e per rischio idrogeologico e idraulico per temporali. Sulla città di Matera potrebbero abbattersi temporali e precipitazioni piovose prolungate e di forte intensità, accompagnate da venti di burrasca. È auspicabile adottare comportamenti improntati ...

La Protezione Civile regione Basilicata, ha emesso il seguente avviso di criticità per Rischio Idrogeologico, valido dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di domani 24 Novembre 2019 L'avviso prevede una moderata criticità ARANCIONE: basi-a2,...

La Protezione Civile regione Calabria ha emesso il seguente avviso di criticità di livello Rosso per rischio Idrogeologico e Temporali, valido per la giornata di Domenica 24 Novembre 2019.

Emergenza maltempo a Genova e Savona <br>Allerta Meteo rossa anche in Piemonte : Il maltempo imperversa nel nord-ovest dell'Italia con la Liguria e il Piemonte che sono le regioni più colpite dalla perturbazione. Allerta meteo rossa in un terzo del Piemonte, a sud e a nord della regione, a causa dell'allarme per l'esondazione di fiumi e corsi d'acqua, allagamenti e frane tra le valli Tanaro, Belbo e Bormida, nell’astigiano, nell’alessandrino, nel cuneese, nelle province di Biella, Vercelli e Torino, ma ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per pioggia - vento e mare agitato : Una profonda area depressionario proveniente da nord-ovest e’ in graduale spostamento verso le coste tirreniche; in arrivo un sistema frontale accompagnato da forti venti di Scirocco. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per pioggia fino alle ore 10 di domenica 24 novembre e a tutta la Toscana. Esteso, sempre fino alle ore 10 di domani, anche il codice giallo per vento e mareggiate, limitatamente ...

Allerta Meteo Firenze : prorogato il codice giallo : prorogato fino alle 10 di domani domenica 24 novembre il codice giallo a Firenze per rischio idrogeologico e idraulico del cosiddetto ‘reticolo minore’, ovvero i corsi d’acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle. E’ la novita’, si spiega dal Comune, contenuta nel nuovo bollettino del Centro funzionale regionale (Cfr) per la zona che riguarda, oltre a Firenze citta’, anche i comuni di Bagno a Ripoli, ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : neve in quota e pericolo valanghe : Il maltempo sul Nord-Ovest porta precipitazioni abbondanti anche in Valle d’Aosta, soprattutto al confine con il Piemonte. Il limite neve piuttosto basso – a circa 1.600 metri di quota – limita l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, fa sapere il Centro funzionale regionale. Su tutto il territorio l’Allerta e’ gialla (livello 1 su una scala crescente da 1 a 3 punti) per precipitazioni e ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione - focus sulla piena del Po : Domenica di Allerta Meteo ‘arancione’ in Emilia-Romagna per l’atteso intensificarsi delle piogge, in particolare nella seconda parte della giornata. L’Allerta, diramata da protezione civile e Arpae, viene prorogata e scatta in particolare per criticita’ dovute ai fiumi e ai pericoli di frana nella pianura e bassa collina Emiliana occidentale, su pianura Emiliana centrale, orientale e sulla costa ...

Allerta Meteo - allarme ROSSO su tutta la Calabria : sarà una Domenica terribile – DETTAGLI : Allerta Meteo – Il maltempo che domani colpirà la Calabria sarà pesantissimo. Violenti temporali imperverseranno senza sosta dall’alba a tarda sera, prolungandosi anche nella giornata di Lunedì 25 Novembre, su tutto il territorio Regionale. La protezione civile ha infatti lanciato l’allarme ROSSO, il più alto. Oltre ai violenti temporali, che scaricheranno al suolo quantitativi pluviometrici importanti (oltre 250mm di pioggia ...

Allerta Meteo Campania : criticità arancione da mezzanotte : Allerta arancione in Campania a partire dalla prossima mezzanotte e per l’intera giornata di domani. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di Allerta Meteo con conseguente criticita’ idrogeologica diffusa sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana del Sele, Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). A partire ...

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : maltempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Allerta Meteo - maltempo a Genova : a rischio Sampdoria-Udinese : Sampdoria-Udinese è il match di Serie A in programma alle 18 di domani. Scontro salvezza al Ferraris, tra due squadre che di recente hanno modificato leggermente (in meglio) il cammino altalenante e non proprio limpidissimo. La partita, però, non è ancora sicuro che si giochi. Perlomeno non c’è una certezza totale. L’Allerta rossa presente nella giornata odierna fa scattare qualche piccolo campanello d’allarme. Tuttavia, ...