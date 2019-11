Cesare Cremonini al Vanity Fair Stories | per un premio speciale

Nel nuovo singolo di Cesare Cremonini il telefono come specchio e prigione : Al Telefono anticipa il Best Of : Da oggi è disponible il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Al Telefono. Il brano anticipa la pubblicazione dell'album Cremonini 2C2C The Best Of, la raccolta di successi attesa nei negozi e in digitale da venerdì 29 novembre. La prima grande raccolta del repertorio di Cesare Cremonini contiene 6 brani inediti + 32 singoli di successo + 18 tracce demo originali e alternative takes +15 brani strumentali + 16 versioni pianoforte e voce per un ...

Dopo Lucio Dalla - le luminarie di Bologna sono dedicate a Cesare Cremonini : Lo scorso anno Bologna ha dedicato le luminarie di Natale a Lucio Dalla, illuminando Via D'Azeglio con le parole della sua L'Anno Che Verrà. Quest'anno è Cesare Cremonini il protagonista delle luci natalizie. Migliaia di persone hanno raggiunto lo scorso anno la città di Bologna per ammirare le luci dedicate a Lucio Dalla e ad uno dei suoi storici successi. Quest'anno sarà la musica di Cesare Cremonini ad accompagnare i bolognesi e i turisti ...

Cesare Cremonini : "Quando è morto mio padre la paura ha assunto un significato più chiaro" : In vista del mese di marzo, periodo in cui compirà i suoi primi 40 anni, Cesare Cremonini (presto nuovamente in tutti i negozi di dischi con la sua raccolta di grandi successi da collezione e nuovi brani intitolati Cremonini 2C2C – The Best Of) si racconta dalle pagine di Vanity Fair e lo fa dedicando gran parte delle sue riflessioni a suo padre scomparso poco meno di due mesi fa. Una situazione che l'artista ha affrontato con non poca ...

Cesare Cremonini : "Un mese fa ho perso papà. E la paura ha assunto un significato chiaro. Ero solo di fronte al lutto" : Cesare Cremonini, 40 anni a marzo, 20 di carriera (il primo singolo, 50 Special, uscì nel maggio 1999): prima di celebrarli il 29 novembre con Cremonini 2C2C – The Best Of, 6 inediti e 32 grandi successi in versioni da collezione, si racconta a Vanity Fair, che gli dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 6. Alla vigilia dei suoi 40 anni riflette sulla morte del padre. “Sto per compiere ...

Cesare Cremonini sulla cover di Vanity Fair : Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019«Sto per compiere quarant’anni e sarei un bugiardo se dicessi che non è una cosa su cui sto riflettendo. Circa un mese fa ho perso mio padre, e ...

Cesare Cremonini : Cesare Cremonini nasce a Bologna il 27 marzo 1980. Studia pianoforte sin da bambino e a 12 anni riceve in regalo un disco dei Queen: scopre il rock. Genitori: «Mio padre voleva che facessi il medico come lui. Quando ha sentito che componevo canzoni è caduto dalle nuvole». È il 1999, e fonda i Lunapop, con cui diventa famoso (50 special, Un giorno migliore, Qualcosa di grande). «A 18 anni sapevo già di avere una responsabilità artistica, la ...

Cesare Cremonini : uscirà il 29 novembre il suo primo Best Of con più di 80 canzoni : Cesare Cremonini ha annunciato sui suoi canali social l'uscita del suo Best Of. Il 29 novembre uscirà infatti Cremonini 2C2C The Best Of, definito da Cesare l'album degli album. Arriva a vent'anni esatti dal suo esordio la prima raccolta del cantautore che su Instagram ha dato tutti i dettagli con un post: sarà composta da sei dischi con sei brani inediti, visionari e autobiografici, 32 singoli di successo rimasterizzati con cura in più di un ...