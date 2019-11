A 21 anni morto Cry Lipso noto rapper fiorentino emo-punk

Morto in II guerra mondiale - pilota Usa sepolto 74 anni dopo : A 74 anni dalla morte il pilota americano Loren Hintz e' stato seppellito al Cimitero americano di Firenze, ai Falciani, accanto ai suoi commilitoni caduti durante la II guerra mondiale. Una cerimonia resa possibile dal ritrovamento tre anni fa a Bagnarola di Budrio, nel Bolognese, dei suoi resti insieme alla sua medaglietta identificativa e al motore del cacciabombardiere P47 Thunderbolt a bordo del quale il militare decollo' da Cesenatico il ...

Chiari in lacrime : in Brembi è morto Daniele Bazzardi di soli 4 anni : Daniele Bazzardi, un bambino di quattro anni, è morto agli Spedali civili di Brescia poche ore dopo il ricovero in

Antonello Falqui morto a 94 anni : da Studio Uno a Canzonissima fu il papà del varietà : Se ne è andato con leggerezza e ironia, come aveva vissuto e aveva insegnato a vivere a intere generazioni di italiani. La notizia della scomparsa di Antonello Falqui, il padre del...

Auto sbatte contro il guard rail e si ribalta : morto un bimbo di 4 anni : Terribile incidente stradale sulla A35 BreBeMi: coinvolti tre mezzi. Troppo gravi le ferite riportate dal piccolo, ferite...

È morto a 94 anni Antonello Falqui - regista di Canzonissima : Si è spento un pezzo della storia della della tv italiana. Il regista che ha inventato il varietà televisivo Antonello Falqui è morto all'eta' di 94 anni. "Sono partito per un lungo lungo lungo viaggio...potete venire a salutarmi lunedì 18 novembre alle ore 11 nella chiesa S. Eugenio a viale delle Belle Arti a Roma", hanno scritto i familiari sui profili Facebook e Twitter del regista. Centinaia i messaggi di cordoglio. Tra ...

Morto a 87 anni il fumettista Michele Gazzarri : disegnò per Paperino e Diabolik : E' Morto all'ospedale Luigi Sacco di Milano Michele Gazzarri, disegnatore e autore per più di vent'anni di storie a fumetti per il settimanale "Topolino" della Walt Disney. Il fumettista aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Nostra Signora della Misericordia a Baranzate (Milano)Continua a leggere

Scivola e precipita in una cascata mentre tenta di farsi un selfie : morto turista di 33 anni : Un turista francese di 33 anni, Bastien Palmier, è morto dopo essere precipitato nella cascata Na Mueang 2, in Thailandia, facendo un volo di una ottantina di metri. Stava tentando di scattare un selfie vicino al bordo della scogliera, in cui il transito è vietato. I soccorritori hanno impiegato 3 ore per recuperare il corpo perché il terreno era troppo scivoloso. Nello stesso punto a luglio è deceduto in circostanze simili uno spagnolo.Continua ...

Basket : è morto a 40 anni Anthony Grundy - visto in Italia a Teramo e Ferrara : E’ morto, in circostanze ancora del tutto da chiarire, Anthony Grundy, all’età di quarant’anni. Grundy, nato a Louisville il 15 aprile 1979, ha giocato a Teramo e a Ferrara nella nostra Serie A. Play-guardia dalle eccellenti doti realizzative, Grundy è stato un autentico giramondo della pallacanestro. Dopo una carriera universitaria a North Carolina State (i Wolfpack, che hanno visto passare dalle loro parti personaggi come Vinny Del ...

Morto fulminato dagli auricolari del telefono. Il talentuoso chef aveva solo 40 anni : Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda assurda, ma che lascerà alcuni di noi con un po’ d’angoscia. Il triste protagonista era uno chef a cui piaceva stare alzato fino a tardi a guardare il calcio sul suo telefono e che è Morto dopo essere stato fulminato dall’apparecchio. Somchai Singkhorn, 40 anni, è stato visto per l’ultima volta martedì sera sdraiato sul suo materasso con una lattina di birra, mentre guardava la partita sul ...

Paola Ferrari confessa a Storie Italiane : "Quattro anni fa ho scoperto di avere un fratello quando lui era già morto" : A Storie Italiane, la giornalista sportiva rivela di aver scoperto l'esistenza di un fratello che purtroppo non ha mai potuto conoscere.

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Danni nel centro storico e nella Basilica di San Marco. Un morto nella notte – DIRETTA : Venezia è completamente sommersa, con il suo centro storico colpito nei simboli, dalla Basilica di San Marco al Teatro La Fenice, fino alle gondole andate distrutte. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 – con raffiche di vento a cento chilometri orari. Questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono ...

