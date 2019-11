MotoGp – Danilo Petrucci si prepara alla gara di Valencia | “abbiamo delle idee su come

MotoGp - Danilo Petrucci mastica amaro a Sepang : “un’altra gara difficile - nel finale non ho potuto spingere” : Il ternano ha parlato dopo il Gran Premio disputato oggi a Sepang, chiuso con un anonimo nono posto Nono posto finale per Danilo Petrucci nel Gran Premio della Malesia, un risultato alquanto anonimo arrivato dopo essere partito dalla terza fila. Nella classifica iridata, il ternano mantiene la quinta posizione, con un vantaggio di quattro punti su Quartararo. Queste le sue parole al sito ufficiale del team: “è stata un’altra gara ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : risultato e classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2. Out Danilo Petrucci e Crutchlow : E’ Franco Morbidelli il più veloce delle prove libere 3 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il pilota della Yamaha Petronas ha ottenuto il crono di 1’58″761, a precedere di 216 millesimi il compagno di squadra Fabio Quartararo e di 305 la Honda dello spagnolo (campione del mondo) Marc Marquez. Alle loro spalle la Yamaha ufficiale dell’altro iberico Maverick Vinales ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Malesia 2019 : “La caviglia mi fa molto male - spero di poter gareggiare normalmente a Sepang” : Il Gran Premio d’Australia potrebbe aver compromesso definitivamente le speranze di Danilo Petrucci di strappare a fine stagione la terza posizione nel Mondiale MotoGP 2019 alle spalle di Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Il pilota umbro della Ducati ufficiale, attualmente quinto in campionato a due gare dalla fine, ha rimediato a Phillip Island il primo “zero” dell’anno con una caduta molto spettacolare avvenuta nel corso del ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Australia 2019 : “Noi ducatisti ci stiamo spingendo a fare meglio l’uno con l’altro : Danilo Petrucci non si vuole arrendere e vuole invertire un trend negativo molto preoccupante a partire da questo weekend di Phillip Island, in Australia. Il ternano della Ducati può ritenersi del venerdì Australiano avendo firmato il quinto tempo sul bagnato nelle FP1 e poi il quarto sull’asciutto nelle FP2 mettendo in mostra anche un discreto passo gara rispetto alle ultime uscite stagionali. Petrucci è quinto nel Mondiale piloti alle ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Australia 2019 : “Phillip Island è un circuito che mi piace - punto ancora al terzo posto in classifica” : Danilo Petrucci si gioca molto nel corso del prossimo fine settimana del Motomondiale, in programma a Phillip Island dal 25 al 27 ottobre. Il ternano della Ducati è in crisi nera di risultati e di prestazioni nell’ultimo periodo con una sequenza molto preoccupante ancora in corso di sette gare consecutive concluse al di fuori della top6. Petrucci, confermato nel team ufficiale di Borgo Panigale anche per l’anno prossimo dopo una ...

MotoGp - GP Australia 2019 : la stagione opaca di Danilo Petrucci. Occasione da pilota ufficiale non sfruttata - impietoso il confronto con Lorenzo : Dopo una prima metà di stagione molto positiva in cui si è dimostrato spesso sullo stesso livello del compagno di squadra Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci è entrato in una spirale negativa di pessimi risultati e di un feeling sempre meno ideale in sella alla sua Desmosedici GP19. La quinta posizione attuale nel Mondiale MotoGP non rispecchia il valore attuale del ternano classe 1990, incapace ormai da sette gare a questa parte di ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci rischia il posto in Ducati. Confronto impietoso con Dovizioso - Miller potrebbe strappargli il sedile : Il Mondiale 2019 di Danilo Petrucci sta prendendo una piega decisamente insperata. Il Gran Premio del Giappone è stato solamente l’ultimo episodio di una sofferenza che sta continuando da molto, troppo tempo per l’umbro della Ducati e che potrebbe anche costagli una prematura rescissione di contratto col team di Borgo Panigale. Eppure tutto era iniziato davvero al meglio, con Petrucci in grado di tenere il passo del compagno Andrea ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Giappone 2019 : “Ho ritrovato il feeling con la moto - e domani con la pioggia…” : Dopo tanto tempo si vede un leggero sorriso sul visto di Danilo Petrucci, che chiude con l’ottavo tempo complessivo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della motoGP. Come mai questo ottimismo per il pilota della Ducati? Le spiegazioni sono due: un nuovo feeling con la sua GP19 e il fatto che domani il meteo potrebbe dargli una mano. “Finalmente ho ritrovato una buona confidenza con la mia moto ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Ho faticato all’inizio ma poi sono venuto fuori alla distanza” : Un nono posto non è certo una grande conquista per Danilo Petrucci. Il pilota umbro è l’emblema delle difficoltà della Ducati in difficoltà nel 15° round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia). Una prestazione chiaramente influenzata da una GP19 non in grado di essere prestazionale in percorrenza, come anche il mancato podio di Andrea Dovizioso conferma. Di seguito le dichiarazioni di Petrucci ai microfoni di ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Soddisfatto del lavoro svolto - peccato per la 11a posizione” : Dopo tante settimane complicate, Danilo Petrucci prova a dare il via con maggiore fiducia al suo weekend del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP. Il pilota umbro, infatti, ha chiuso il suo venerdì in 11esima posizione, venendo estromesso per appena 21 millesimi a favore di Alex Rins. Tutto sommato, però, il ducatista preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno. “Sono abbastanza soddisfatto del lavoro svolto oggi – spiega il ...