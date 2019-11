Edoardo Raspelli | Molestato da ragazzino da sei coetanei ho taciuto per

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Sandra Rondini Il fanmoso gastronomo della tv ha rivelato un episodio scioccante della sua adolescenza: la violenza di gruppo subita da alcuni. Per più di 60 anni il conduttore tv hacon tutti, anche moglie e figli, per la vergogna e il dolore di una cicatrice ancora aperta Confessione choc perche, oospite di 'Storie italiane' su Rai1, ha rivelato essere stato vittima di abusi sessuali durante la sua adolescenza che hanno per sempre segnato la sua vita. Un'esperienza durissima, indimenticabile, che il conduttore tv ha fatto fatica a raccontare perchè, nonostante siano passati molti anni dal terribile episodio, per lui è sempre come se fosse successo ieri. Una ferita aperta e incolmabile che si è portato dentro, senza mai rivelarlo a nessuno, per più di sessant'anni di vita. Oggi, intervistato da Eleonora Daniele, ha deciso di rendere ...

