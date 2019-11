Formula 1 – Verstappen | papà Jos appoggia il figlio | “imbroglio Ferrari? Max ha ragione

Formula 1 – Tutti contro la Ferrari - un giornalista inglese appoggia le teorie di Verstappen : “hanno fatto qualcosa! Me lo hanno spiegato” : Ferrari nella bufera: un giornalista si schiera dalla parte di Max Verstappen, certe le anomalie nella monoposto del Cavallino Il Gp degli Stati Uniti si è rivelato disastroso per la Ferrari, con Vettel costretto a ritirarsi all’ottavo giro della gara e Leclerc che non è riuscito a far meglio del quarto posto senza lottare mai con i migliori e riscontrando serie difficoltà. Al termine della gara hanno fatto discutere molto le ...

Formula 1 – Verstappen attacca la Ferrari - Leclerc non gliele manda a dire : “è una barzelletta” : Il pilota monegasco ha voluto dire la sua sulle parole di Verstappen, che ha accusato dopo Austin la Ferrari di aver imbrogliato in questa seconda parte di stagione Le parole di Max Verstappen sui presunti imbrogli della Ferrari hanno fatto sobbalzare sulla sedia non solo Mattia Binotto, ma anche Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Il pilota monegasco, avvertito delle dichiarazioni del collega olandese, non è riuscito a trattenere la propria ...

Formula 1 - Verstappen accusa la Ferrari di imbrogliare : la replica di Binotto all’olandese è durissima : Il team principal della Ferrari ha risposto alle accuse di Max Verstappen, replicando duramente alle sue parole apparse davvero fuori luogo Il Gran Premio di Austin si conclude con una spiacevole coda polemica, innescata da Max Verstappen subito dopo la conclusione della gara americana, vinta da Bottas davanti a Hamilton. LaPresse Intervistato ai microfoni delle tv olandesi, il pilota della Red Bull ha palesemente accusato la Ferrari di ...

Formula 1 - clamorosa accusa di Verstappen : “le difficoltà della Ferrari? Hanno smesso di imbrogliare” : Il pilota della Red Bull ha attaccato duramente la Ferrari, accusando il team di Maranello di aver imbrogliato finora Max Verstappen entra a gamba tesa sulla Ferrari, accusandola senza peli sulla lingua di aver imbrogliato fino a questo momento per quanta riguarda la potenza della propria power unit. Photo4/LaPresse Un attacco frontale, ‘eseguito’ ai microfoni della tv olandese Ziggo Sport: “è stata una bella gara, ma ...

Formula 1 – Bottas soddisfatto a metà - Hamilton euforico e Verstappen… freddo : le prime parole dei protagonisti del Gp degli Stati Uniti : Hamilton campione del mondo, Bottas trionfa negli Stati Uniti: le prime parole dei protagonisti del Gp degli Stati Uniti E’ Valtteri Bottas il vincitore del Gp degli Stati Uniti, ma i festeggiamenti sono tutti per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes si è infatti aggiudicato oggi, grazie al secondo posto ad Austin, il suo sesto titolo Mondiale, confermandosi leggenda della Formula 1. Photo4/LaPresse soddisfatto per il ...

Formula 1 - Verstappen e il ‘quasi’ contatto con Hamilton : “è arrivato come un razzo fregandosene di tutti” : L’olandese ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sul quasi contatto con Verstappen avvenuto in Q2 Giornata movimentata per Max Verstappen durante le Qualifiche del Gran Premio di Austin, l’olandese infatti è stato protagonista nel Q2 di un ‘quasi’ contatto con Lewis Hamilton, per fortuna risoltosi senza conseguenze. LaPresse Il driver della Red Bull ha poi chiuso al terzo posto la sessione di oggi, ma in ...

Formula 1 - Hamilton mastica amaro : “giornata negativa - ma non posso sempre vincere. Verstappen? Non è successo nulla” : Il pilota britannico commenta amaramente l’esito delle Qualifiche del Gran Premio di Austin, chiuse al quinto posto Non proprio una giornata positiva per Lewis Hamilton ad Austin, il britannico chiude al quinto posto incassando tre decimi dal compagno di squadra Bottas, in pole per la quinta volta in stagione. photo4/Lapresse Una prestazione davvero da dimenticare per il pilota della Mercedes, apparso alquanto deluso ai microfoni di ...

Formula 1 – Bottas si esalta - Vettel recrimina e Verstappen si accontenta : le parole dei top-3 dopo le Qualifiche del Gp di Austin : Le sensazioni di Bottas, Vettel e Verstappen nel parco chiuso subito dopo la conclusione delle Qualifiche del Gran Premio di Austin Quinta pole position in stagione per Valtteri Bottas, che sorprende tutti ad Austin firmando il miglior tempo e beffando Vettel di dodici millesimi. Una prestazione pazzesca quella del finlandese, che si prende la prima piazzola in griglia con il nuovo record della pista, utile a tenere dietro il tedesco della ...

DIRETTA Formula 1/ Qualifiche live : miglior tempo per Verstappen in FP3 - Gp Usa 2019 - : DIRETTA FORMULA 1 Qualifiche e FP3 live Gp Usa 2019 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas, oggi 2 novembre,.

Formula 1 – Terminate le FP3 ad Austin : Verstappen vola - problema al motore per Leclerc! [TEMPI] : Max Verstappen domina le FP3 di Austin: il pilota Red Bull chiude davanti a Vettel e Norris. problema al motore per Charles Leclerc Il sabato del Gp degli Stati Uniti si apre nel segno di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull sfreccia sul tracciato di Austin e si prende la prima posizione al termine delle FP3. Grazie al tempo di 1:33.305 il pilota olandese tiene dietro la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mclaren di un sorprendente Lando ...

Formula 1 – Le buche e Hamilton non preoccupano Verstappen in Texas : “il distacco di Lewis non è reale” : Max Verstappen soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere del Gp degli Stati Uniti: le parole dell’olandese della Red Bull E’ Lewis Hamilton il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti: il britannico della Mercedes ha segnato il miglior tempo, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Prima giornata in pista positiva per l’olandese della Red Bull: “se le buche sul ...

Formula 1 – Terminate le FP1 ad Austin : Verstappen davanti a Vettel - indietro Leclerc ed Hamilton [TEMPI] : Max Verstappen è risultato il più veloce delle FP1 di Austin: il pilota Red Bull ha chiuso davanti a Sebastian Vettel e all’altra Red Bull di Albon. indietro Leclerc e Hamilton La Formula 1 lascia il Messico per spostarsi negli USA in vista del Gp di Austin. Il weekend americano inizia con le consuete prove libere del venerdì che si aprono nel segno della Red Bull. Max Verstappen fa registrare il miglior tempo in pista, ...

Formula 1 – Verstappen a quota 100 ad Austin - che risposta a Hamilton : “la sua una dichiarazione stupida da fare” : Max Verstappen pronto per il Gp degli Stati Uniti: le parole dell’olandese della Red Bull nella conferenza stampa di Austin E’ iniziato un nuovo weekend di gra per i piloti della Formula 1: dopo la vittoria di Hamilton in Messico adesso la sfida si sposta ad Austin, sul Circuito delle Americhe per un nuovo round stagionale. Si è tenuta oggi la conferenza stampa dei piloti con protagonista numero 1 Max ...

Formula 1 – Verstappen come Sid dell”Era Glaciale : sulla monoposto di Max un simpatico scherzetto firmato… Ricciardo [VIDEO] : Daniel Ricciardo il solito burlone: simpatico scherzetto sulla monoposto di Max Verstappen Non solo MotoGp: gli appassionati di motori si apprestano a vivere un weekend mozzafiato, con un doppio appuntamento speciale. Se al mattino saranno le due ruote ad intrattenerci, la sera sarà il turno invece delle quattro, col Gp degli Stati Uniti di Formula 1. Alla vigilia dell’appuntamento texano, alcuni piloti sono stati protagonisti di un ...