Riscatto laurea | triplicano le domande con l’iter agevolato

Pensioni - novità per il Riscatto della laurea agevolato : platea potrebbe aumentare : La platea dei beneficiari del riscatto agevolato della laurea potrebbe aumentare: il governo Conte bis sta studiando la possibilità di estendere la misura anche a chi ha completato i suoi anni di studio prima dell'entrata in vigore del sistema contributivo, ovvero prima del 1996. La misura, inoltre, potrebbe diventare strutturale.Continua a leggere

Governo studia di ampliare platea del Riscatto agevolato della laurea : ampliare la platea di chi può avere accesso al riscatto agevolato della laurea, introdotto a inizio anno dal vecchio Governo gialloverde con il cosiddetto ‘Decretone’.È, secondo quanto apprende l’Ansa, uno dei temi su cui è al lavoro l’esecutivo giallorosso in vista della prossima manovra. Il riscatto ‘light’ attualmente si applica su massimo 5 anni, pagando 5.239,74 euro, in una unica ...

Riscatto laurea - ?ecco le regole per chi ha studiato all’estero e gli sconti del fisco : Posso chiedere il Riscatto agevolato se ho studiato all’estero? Quali sono gli sconti fiscali? E la differenza con la pace contributiva? Ecco le risposte sul Riscatto agevolato della laurea ai quesiti dei lettori

Pensioni : Brambilla - 'Riscatto laurea utile per contributi - non per anticipo età' : L'esperto: "persiste frattura tra giovani e anziani, occorre unificare sistemi regole Pensionistiche"

Riscatto della laurea - in soli 4 mesi arrivate oltre 32mila richieste : più di 27mila arrivano da dipendenti privati : In soli 4 mesi le richieste sono state “oltre 32mila, contro le circa 29mila totalizzate nell’intero 2018”. Parliamo delle richieste per il Riscatto della laurea con lo sconto, il sistema agevolato, entrato in vigore il 29 gennaio di quest’anno grazie all’articolo 20 del dl 4/2019. Il Messaggero, che riporta i numeri, indica che “la maggior parte” delle richieste “arrivano dai lavoratori del privato (27.348), mentre ...