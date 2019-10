‘Tutto per la patria’ | il nuovo giallo di Martin Caparros è in uscita il 12 novembre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Lo scrittore argentinoè pronto per licenziare il suo ultimo libro targato 2019. Il romanzo si chiama “Tutto per la patria” (Einaudi) e sarà nelle librerie il 12. L'opera rientra nel genere politica e società ed è una produzione legata alla letteratura straniera. Il suo autore è particolarmente versato per una scrittura divulgativa, legata ai sommovimenti politici del suo paese. Inoltre è stato attivista durante la dittatura argentina; ha collaborato con El Pais e – insieme all’impegno di romanziere – svolge la professione di reporter; si interessa di conduzione televisiva e radiofonica. Nell’ambito della saggistica e della narrativa, alcune delle opere che meglio lo rappresentano sono: El tercer cuerpo; Los living (che gli è valso il prestigioso Premio Herralde nel 2011); Amor y anarquia: la vida urgente de Soledad Roses; El Hambre....

reportrai3 : «Più che i 65 milioni di euro in tangenti che non sono stati mai trovati, almeno fino ad adesso, #Salvini dovrebbe… - AnnaAscani : #ReportRai3 getta ulteriormente un’ombra inquietante sul #RussiaGate. Penso sia giunto il momento di far luce su tu… - borghi_claudio : Sarà molto divertente vedere il M5S dopo tutto quello che ci ha detto l'anno scorso proporre e votare 8 milioni per… -