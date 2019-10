Mondo di Mezzo | dagli arresti alle sentenze | cosa c’è da sapere

Mondo di Mezzo - Raggi : “È stata scritta una pagina molto buia della storia di questa città”. Morra : “Dubbi e perplessità restano” : I “dubbi” di Nicola Morra, la “pagina molto buia” di Virginia Raggi e le “forzature” sono gli avvocati degli imputati che la Corte di Cassazione ha cancellato mettendo la parola fine sul processo Mafia Capitale, che tale non era perché l’associazione a delinquere di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi era “semplice” e non di stampo mafioso. La sindaca di Roma parla di una “pagina molto ...

Mondo di mezzo - la Cassazione : «Non è mafia». Le pene saranno ricalcolate in Appello : Mondo di mezzo, in Cassazione cade l'accusa di mafia: resta solo l'associazione per delinquere. Gli ermellini hanno dichiarato esclusa l'associazione mafiosa nel processo...

Mondo di Mezzo - dagli arresti alle condanne : cosa c’è da sapere : Il 22 ottobre 2019 è stato emesso il verdetto di Cassazione del processo "Mondo di Mezzo". La sentenza ha dichiarato esclusa l'associazione mafiosa, al contrario di quanto stabilito dalla sentenza d'appello che aveva invece riconosciuto l'articolo 416 bis e quindi legittimato il nome di "Mafia Capitale", con cui spesso ci si è riferiti negli anni a questo processo. Una vicenda lunga e piena di ribaltamenti. Ecco quali sono ...

Mondo di mezzo - la Cassazione : «Non è stata associazione mafiosa». Familiari imputati piangono di gioia : Mondo di mezzo, in Cassazione cade l'accusa di mafia: resta solo l'associazione per delinquere. Gli ermellini hanno dichiarato esclusa, senza rinvio, l'associazione mafiosa nel...

Mondo di mezzo - per la Cassazione a Roma non era “mafia Capitale” : annullata la sentenza d’Appello per Buzzi e Carminati : Al massimo era Corruzione capitale. La Cassazione ha dichiarato esclusa l’associazione mafiosa nel processo “Mondo di mezzo”, ribattezzato Mafia capitale proprio per la contestazione dell’associazione di stampo mafioso a molti degli imputati. Un reato escluso dal primo grado e riconosciuto dalla sentenza d’Appello che però i Supremi giudici non hanno considerato provato. Cadono anche molte delle accuse contestate a ...

Cassazione : 'Mondo di mezzo' non è mafia : 20.32 La Cassazione ha dichiarato esclusa l' associazione mafiosa nel processo 'Mondo di mezzo', ribattezzato 'mafia Capitale', e ha annullato la sentenza di appello che aveva invece riconosciuto l'articolo 416bis, il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per Carminati e Buzzi ed altri 12 imputati. Cadono anche molte accuse contestate a Buzzi e Carminati.

"Mondo di mezzo" - Cassazione "Non è associazione mafiosa" : Angelo Scarano La Suprema Corte "cancella" Mafia Capitale. Per i giudici Buzzi e Carminati non facevano parte di un sistema mafioso Colpo di scena nella sentenza in Cassazione su Mafia Capitale: per la Suprema Corte cade l'accusa di associazione mafiosa. Dunque il "Mondo di mezzo" che è stato raccontato in questi anni con le intercettazioni su Buzzi e Carminati, per la Cassazione non era un'associazione mafiosa. Un vero e proprio ...

Mondo di mezzo - la Cassazione : «Non è stata associazione mafiosa» : Mondo di mezzo, in Cassazione cade l'accusa di mafia: resta solo l'associazione per delinquere. Gli ermellini hanno dichiarato esclusa l'associazione mafiosa nel processo...

Inchiesta Mondo di mezzo - la Cassazione : «Non fu una associazione mafiosa» : La sesta sezione penale esclude l’aggravante mafiosa per Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e altri 30 imputati

Mondo di Mezzo - la sentenza della Cassazione : «Non fu Mafia» : No fu Mafia. E' questo il verdetto emesso dalla IV sezione penale della Cassazione in merito al processo "Mondo di Mezzo. La Cassazione ha dichiarato esclusa l'associazione mafiosa...

Mondo di mezzo - al via in Cassazione il processo per stabilire se fu Mafia capitale : tre procuratori per tre giorni di requisitoria : Sarà la Cassazione a decidere se fu Mafia capitale. Ha preso avvio davanti alla VI sezione penale presieduta da Giorgio Fidelbo il processo a 35 imputati già condannati in appello nell’ambito del procedimento che squassò Roma nel dicembre del 2014 con una serie di arresti bipartisan. I giudici di secondo grado hanno condannato Salvatore Buzzi, Massimo Carminati e altri 16 imputati per associazione mafiosa, una sentenza che l’11 settembre ...

Mondo di Mezzo - parte il processo davanti alla Corte di Cassazione : Il processo Mafia Capitale (o Mondo di Mezzo) arriva alla Corte di Cassazione, davanti alla VI sezione penale, presieduta da Giorgio Fidelbo. Un processo che ruota attorno al 416bis, il reato di associazione mafiosa caduto in primo grado ma riconosciuto dalla Corte d’Appello

Bill Gates : il Mondo sta cambiando - “abbiamo ancora molto da fare ma il bicchiere è mezzo pieno” : Secondo Bill Gates il mondo sta cambiando, ad esempio, spiega in un’intervista a Repubblica, “per quanto riguarda l’istruzione e la salute, da decenni l’unico trend è positivo. Dall’inizio del millennio, il tasso di mortalità infantile è diminuito a un ritmo mai registrato prima” e “mai come ora così tanti bambini e giovani nei Paesi in via di sviluppo hanno avuto accesso all’istruzione“, ...