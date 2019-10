Repubblica Dominicana | imprenditore valtellinese ucciso a colpi di pistola a Boca Chica

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Nicola Gerosa,57enne, è statodi, nella. L’uomo, riferisce il blog della Comunità italiana di Santo Domingo, è stato vittima di un agguato alle 22.30 circa di ieri, mentre era in via Juan Bautista Vicini. L’aggressione è avvenuta mentre l’uomo era alla guida della sua macchina: isono partiti da due auto che l’hanno affiancato. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo. La moglie Jennifer, che si trovava con lui, è rimasta illesa. Gerosa era proprietario di diversi negozi sia ad Andres che a. Stava andando al Piano Bar, il negozio che gestiva nella centrale via Duarte della cittadina balneare. La polizia sta ascoltando Cristian Besana, il socio 42enne dell’, anche lui italiano. I due, si legge sui media domenicani, figurano come titolari ...

