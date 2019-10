La pizza nel forno a legna è cancerogena? Ecco come deve essere cotta e consumata per

La pizza cotta nel forno a legna è cancerogena? Ecco come deve essere cotta e consumata per evitare rischi : Che i cibi cotti ad alte temperature sviluppino sostanze tossiche è noto ormai da tempo, ma ciò che non tutti sanno è che anche il forno a legna è spesso messo sul banco degli imputati come causa di tumori. Tutti gli alimenti che presentano parti bruciate contengono sostanze cancerogene o comunque tossiche. I forni, molto spesso, si riempiono di dannoso fumo nero, inoltre sul fondo si deposita una polverina scura, ovvero farina bruciata. In ...

Usa - oltre New York : l?incredibile storia di Gazmir Zeneli e la pizza napoletana fino a Yale : NEW HAVEN, CONNECTICUT - Albanese, italiano e adesso anche ?americano?. Ma, soprattutto: napoletano. Nel cuore e pure nell?accento. E pizzaiolo. La storia di Gazmir...

“Vermi nella pizza” : cliente condannato per una recensione negativa su TripAdvisor : Il cliente aveva descritto negativamente la propria esperienza in una pizzeria vicino Montagnana (Padova) e il titolare lo...

Trova i vermi nella pizza e lo denuncia su Tripadvisor : ora deve pagare 5mila euro : Una pizza con salsiccia, funghi e vermi costata 5mila euro. È ciò che è accaduto ad un cliente di una pizzeria di Montagnana, in provincia di Padova, che dopo aver denunciato su Tripadvisor di aver mangiato il piatto non proprio prelibato, è stato condannato, ieri, dal Tribunale di Rovigo, a pagare il conto salatissimo. Una vicenda che ha dell’incredibile quella raccontata dal Mattino di ...

pizza surgelata richiamata dal mercato : particelle di plastica bianca nell’alimento [MARCA e LOTTO] : Pizza surgelata richiamata dal mercato: quasi un milione di prodotti sono stati ritirati dalla Dr. Oetker, di cui Cameo è la consociata italiana. Il rischio è che tale alimento potrebbe contenere pezzetti di particella di plastica bianca che si trovano nella copertura del prodotto gastronomico. La Dr. Oetker, ha deciso il richiamo dopo che diversi clienti hanno informato l’azienda di aver trovato della plastica negli alimenti incriminati. Il ...