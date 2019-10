Ascolti Tu si que vales | trionfa Maria De Filippi | Ulisse si difende

Fonte : lanostratv

(Di domenica 20 ottobre 2019) Tu si queprima puntata:Destravince la serata con il 28% di share Quando c’è Tu si quein onda, non ce n’è per nessuno. Lo show del sabato sera di Canale5 è tornato ieri con la nuova edizione e ha fatto subito record negli: ben 4.988.000 telespettatori e il 28% di share, ovvero uno dei risultati più alti della stagione e il più alto se consideriamo solo gli show.De, dunque, è tornata a prendersi la leadership del sabato sera dopo aver perso contro Alberto Angela conducendo le prime puntate di Amici Celebrities. Tu si queè una garanzia per l’ammiraglia Mediaset e lo dimostra il feeling della giuria, dei conduttori e della nuova arrivata, Sabrina Ferilli, che si è trovata fin da subito bene e ha ricevuto un’ovazione sui social. Insomma, Tu si queè il programma perfetto di Canale5 e anche il ...

eliscrivecose : 5 milioni per tu si que vales, porca troia che ascolti, per me inspiegabili perché letteralmente è una trasmissione… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, Ulisse vs Tu si que vales | Auditel 19 ottobre 2019 - InoGiuseppe : Boom per Tu si que vales. Sempre bene anche Ulisse. #auditel -